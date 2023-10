"Dijo que me iba a reventar con su respuesta": La amenaza de Harold Mayne-Nicholls que denunció el diputado Andrés Celis

Una grave acusación fue la que realizó el diputado Andrés Celis en contra del director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, a quien responsabilizó de haberlo amenazado en una conversación telefónica.

Mientras toda la atención de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 está centrada en las diversas disciplinas deportivas, lo expresado por el parlamentario de Renovación Nacional (RN) por el Distrito 7 de la Quinta Región enloda un tanto el éxito del evento.

TENSA RELACIÓN

Si bien, todo comenzó a raíz de una solicitud de investigación exhaustiva ante una serie de problemas y abusos que han afectado a trabajadores del estadio Sausalito, lo cierto es que la relación entre ambos ha sido tensa desde que se cruzaron en una sesión de la Comisión de Deportes de la Cámara, fechada el pasado 11 de julio.

En aquella oportunidad, el legislador que integra dicha comisión le preguntó al ex presidente de la ANFP si había detectado alguna irregularidades financiera a su llegada a la Corporación; si había contrataciones más allá de las remuneraciones promedio; y si había sobrecontrataciones; entre otras preguntas.

Mayne-Nicholls respondió que "en beneficio del tiempo, y ante mi ignorancia, me habría gustado antes saber cómo trabajan, porque no estoy acostumbrado a venir a comisiones, pero aprendí la lección y no tengo problema en contestar al diputado Celis", agregando luego que "me sorprende que me pregunten por algo que ya sabemos".

Estas palabras, sumada a la actitud del director de la Corporación Santiago 2023, fueron abordados también por la presidenta de la Comisión de Deportes de la Cámara, la diputada Érika Olivera, quien le indicó al dirigente que "yo lamento mucho la molestia que usted transmite en esta comisión, y eso lo presiento muy fuertemente y lo lamento porque no se trata de hacerle perder el tiempo, sino de obtener información que legítimamente le corresponde a todos los parlamentarios".

NUEVA DENUNCIA

Tras ese momento, las relaciones quedaron tensas entre Mayne-Nicholls y los parlamentarios de oposición que componen la instancia legislativa. Fue en este contexto donde el diputado Andrés Celis vuelve a la carga este sábado 28 de octubre con la presentación de un oficio al Ministro del Deporte y al Director de la Corporación Santiago 2023 para solicitarles que investiguen los "problemas" y "abusos" que han sufrido trabajadores del estadio Sausalito en el marco de los Juegos Panamericanos.

Dichas denuncias dicen relación con falta de contratos y ausencia de acreditación para los trabajadores, a lo que se suma la negativa de una empresa para proporcionarles alimentación, carencia de agua disponible, además de baños o áreas para que estas personas se cambien de ropa antes y después de sus turnos.

De igual forma, Celis denunció la negativa de la empresa a pagar horas extras, a pesar de que el evento requiere tareas adicionales más allá de las ocho horas de trabajo. También añadió problemas de movilización para llegar al recinto y la ausencia de un prevencionista de riesgo y botiquín de seguridad, entre otras situaciones.

A raíz de ello, solicitó "tomar medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos laborales y correcta organización de los Panamericanos 2023”.

Sin embargo, cerró manifestando que "no voy a aceptar amenazas por parte de autoridades ni tampoco de directivos de la Corporación 2023, de quererme hacer callar frente a cualquier denuncia que me llegue. Todos queremos que estos juegos salgan de manera espectacular, porque son una ventana que muestra lo bien que nuestro país puede organizar y mostrar el deporte".

AMENAZA DE "REVENTARLO"

Luego, el diputado por la zona costera de la región de Valparaíso profundizó su denuncia, explicando a Radio Biobío que "fueron palabras muy fuertes. Dentro de uno de los oficios públicos que he presentado, me dijo que si lo presentaba me lo iba a contestar como había sido y que eso me iba a producir problemas a mí y que si lo presentaba me atuviera a las consecuencias. Yo le dije que no tenía nada que esconder, que las denuncias que me hacían yo las presentaba, que tenía todos los antecedentes y que yo no tenía nada que ocultar".

Luego, ante la consulta de si había sido amenazado, Celis sostuvo que "cuando alguien te dice que te va a 'reventar', creo que sí", a lo que el representante de Renovación Nacional agregó que "me dijo que si el escrito finalmente se presentaba, ante una de las denuncias que me hicieron a mí como Diputado, él dijo que iba a señalar lo que había ocurrido y que me iba a reventar con la respuesta".

"Yo le dije que no tenía nada que ocultar, que la denuncia me había llegado en esos términos y que me contestara lo que correspondía, que no tenía temor, que es mi pega y lo que hago es hacer las denuncias y yo me hago responsable de las denuncias porque tengo los documentos, los WhatsApp y los elementos", sumó.

De igual forma, expuso que le pidió que "se relajara y que yo iba a defender este evento como es, pero que si hay una denuncia, ya sea por maltrato a la gente, por un contrato ilegal, una propuesta pública arreglada o un trato directo de algún amigo de alguien; yo lo voy a denunciar porque yo no voy a aceptar faltas a la probidad, faltas a la transparencia, arreglines, etcétera".

Respecto a cómo se gestó esta amenaza que denuncia, el legislador de Chile Vamos explicó que "él me llamó a mí, me dejó un mensaje para que lo llame de vuelta y tuvimos una discusión bastante fuerte. Traté de explicarle mi posición (...) Pero Harold Mayne-Nicholls de verdad está descompuesto y utilizó palabras que no quiero repetir porque quiero pensar que está sobrepasado, que está muy enojado".

Por último, junto a confesar que "he tenido algunos desencuentros con él", le hizo un llamado "a que se calme", pues "yo hago mi pega de la mejor forma que creo que se puede hacer, pero yo creo en su honestidad. Creo que es un aporte para el deporte, y que nos calmemos, que haga su trabajo y que me deje hacer el mío".

