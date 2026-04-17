Detienen en Padre Las Casas a uno de los prófugos por homicidio del cabo Eugenio Naín en La Araucanía

En un trabajo investigativo y coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y la Fiscalía, este viernes se logró la detención de uno de los prófugos por el crimen del Cabo 2° Eugenio Naín Caniumil (ascendido póstumamente a Suboficial Mayor), ocurrido el 30 de octubre de 2020.

La aprehensión del sujeto se materializó al interior de una vivienda ubicada en el sector La Cantera Metrenco, perteneciente a la comuna de Padre Las Casas. Hasta dicho inmueble llegaron efectivos de la PDI en compañía de unidades especializadas de la policía uniformada, específicamente del OS-9, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) y la Sección Dron de la Zona Cop e Intervención Sur, quienes aseguraron el perímetro y lograron su captura.

Una vez confirmada la exitosa diligencia, la máxima autoridad de la institución policial, el general director de carabineros de Chile Marcelo Araya, tomó contacto directo con la familia del Cabo Naín para informarles personalmente sobre el arresto del ahora exprófugo de la justicia.

Al referirse a este importante avance, el alto oficial valoró la coordinación interinstitucional y detalló su diálogo con los familiares directos: “Hay que felicitar el trabajo realizado por el Ministerio Público, la Policía de investigaciones y equipos especializados de Carabineros que permitieron esta Captura. Me comuniqué con su viuda Daihanna y con su madre Johana, expresándoles a ambas, una vez más el pesar por tan triste desenlace que afectó a toda la institución”.

En la misma línea, el líder de la policía uniformada enfatizó los pasos a seguir tras este operativo, agregando que ahora “corresponde seguir poniendo el máximo de antecedentes a disposición de la justicia para continuar con el proceso que corresponda”.

Respecto al futuro judicial del aprehendido, se confirmó que durante la jornada de este sábado será presentado a la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Temuco, tribunal donde deberá enfrentar los cargos por su presunta participación en el crimen.

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