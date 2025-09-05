Detienen en Curicó a peligroso delincuente colombiano requerido por homicidio, secuestro y tráfico de armas

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en Curicó, región del Maule, a un Jhon Camilo Florez Moreno, alias el “Ñoño”, ciudadano colombiano de 25 años, quien mantenía una orden de aprehensión vigente por una solicitud de extradición presentada por el Gobierno de Colombia con alerta roja de Interpol.

Florez era requerido en su país por diversos delitos de gravedad, entre ellos un homicidio agravado, secuestro extorsivo, tráfico de armas, sustracción de menor y delitos vinculados al narcotráfico.

Según los antecedentes recopilados, se le identifica como líder de la organización criminal “Los Shottas”, con asiento en la región de Buenaventura, Colombia.

La investigación fue liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC) de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de Curicó, con apoyo de la OCN Interpol Santiago.

El jefe de la BH Curicó, subprefecto Erik Cáceres, señaló que “en horas de la madrugada concluyó un proceso investigativo el cual ya venía desde un tiempo donde se estaba trabajando diversas aristas investigativas vinculadas a la especializada que dice con la Brigada de Homicidios en donde se logra establecer la presencia de un ciudadano nacionalidad colombiana el cual era requerido por las autoridades de su país por distintos delitos entre ellos homicidio secuestro y lo que dice en relación a materias de armas”.

“Con ello se toma contacto con nuestra OCN Interpol quienes de igual forma contactan a su congénere con la finalidad de poder ampliar estos antecedentes en donde se nos manifiesta que es requerido por las autoridades judiciales, por los delitos ante indicados, por lo que se comienzan a tramitar la referida orden de detención acá en nuestro país”, indicó.

Además, mencionó que “la Brigada de Homicidios en conjunto con otras unidades especializadas comienzan el trabajo investigativo de análisis criminal para poder dar con el paradero de esta persona, la cual teníamos situada en el sitio del suceso, pero obviamente debíamos dar cumplimiento a este requerimiento de detención a nivel internacional”.

Por su parte, el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC) de la Fiscalía del Maule, Rodrigo Pizarro, señaló que “Florez Moreno fue integrante de la agrupación delictual denominada ‘Los Shottas’ que tiene su origen en la provincia de Buenaventura, organización criminal dedicada principalmente a delitos de secuestro, homicidio, tráfico de drogas y tráfico de armas”.

“Él está imputado en Colombia por un homicidio calificado que motivó al gobierno de ese país solicitar al gobierno de Chile su extradición. En base a aquello se controló la detención y el imputado quedó en detención preventiva para iniciarse los trámites de extradición”, detalló el persecutor.

El comisario Edgardo del Valle, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol Chile, comentó que “este individuo es un objetivo de alto valor para las autoridades colombianas, toda vez que sería parte de la cúpula de una organización criminal denominados “Los Shottas”, respecto del cual habíamos tenido numerosas solicitudes por parte de Colombia en atención a tratar de dar con el paradero de este sujeto”.

(Imagen: PDI)

PURANOTICIA