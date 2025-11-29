Detienen en Antofagasta a integrante de ‘Los Pulpos’ acusado de femicidio frustrado en Arica

Un operativo conjunto de Carabineros del OS9 de Arica y Antofagasta permitió la detención de un hombre de 33 años, identificado como miembro del clan criminal transnacional Los Pulpos y acusado de un femicidio frustrado ocurrido el 13 de octubre en Arica.

Según los antecedentes, la víctima -una mujer adulta- fue atacada mientras dormía en su domicilio por su expareja, quien intentó asfixiarla. La mujer logró escapar y pedir ayuda a vecinos, lo que frustró el ataque.

Tras el hecho, el OS9 de Arica inició diligencias que vincularon al imputado, quien ya registraba antecedentes por extorsión y cumplía una condena de cinco años de libertad vigilada. Con las pruebas reunidas, la Fiscalía gestionó la orden de detención y el ingreso a su domicilio.

El sospechoso fue finalmente ubicado en Antofagasta, donde se coordinó un operativo conjunto con el OS9 local para concretar su captura. El detenido quedó a disposición del tribunal para el respectivo control de detención en esa ciudad.

