Detienen al imputado número 21 por atentado incendiario contra el Molino Grollmus en Contulmo

La Policía de Investigaciones (PDI) informó la detención del vigésimo primer imputado por el atentado contra el Molino Grollmus, edificio con más de 100 años de historia que fue complemente quemado el 29 de agosto de 2022 en la comuna de Contulmo, región del Biobío.

Funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) y Antisecuestro de la PDI de Cañete y personal de la Armada concretaron la aprehensión de un hombre por su presunta participación en el ataque en el sector de Huape, comuna de Cañete.

El subprefecto Carlos Henríquez, jefe Bipe Cañete, detalló que el imputado fue capturado a raíz de "una orden de detención vigente por el delito de homicidio calificado".

"El detenido pasará hoy (viernes) al Juzgado de Garantía de Cañete a efecto de su control de detención y posterior formalización", añadió.

Producto del atentado, una de las víctimas sufrió la amputación de una de sus piernas y otra perdió la visión del ojo derecho.

Según la Fiscalía, el hecho ocurrió cerca de las 16:00 horas del 29 de agosto de 2022, cuando una treintena de sujetos se reunieron en una cancha ubicada en el sector de Antiquina, en la comuna de Cañete, lugar donde acordaron la forma en que atacarían propiedades de la familia Grollmus, utilizando radios para comunicarse y trasladándose por caminos poco transitados en, al menos, tres camionetas.

Al llegar a las inmediaciones de la propiedad, una parte de los sujetos, portando antorchas y líquido acelerante, le prendió fuego a una casa vecina, que no se encontraba en el domicilio, vivienda que terminó totalmente consumida por las llamas.

En paralelo, un segundo grupo, compuesto por una docena de sujetos, atacó en un camino secundario a las víctimas Mario González y Celso Carrillo, quienes realizaban labores forestales y transitaban a bordo de una camioneta.

Tras intimidarlos con escopetas, los obligaron a descender para apropiarse del vehículo. Luego de amarrarlos de pies y manos, se llevaron la camioneta, la que usaron junto a otro vehículo, previamente sustraído, para bloquear el acceso al Molino Grollmus.

Entre las 17:30 y las 18:00 horas, los agresores accedieron violentamente al predio donde se ubica el molino en la comuna de Contulmo, ubicado en el kilómetro 1.220 de la ruta P-700. Terreno en que también se emplaza una casa habitación, un museo y bodegas.

Los atacantes rodearon la casa familiar y abrieron fuego en contra del inmueble, ataque que fue repelido por Christian Grollmus con una escopeta de 12 milímetros y una pistola 9 milímetros; secundado por su padre, con una escopeta calibre 36.

En medio de la balacera, los atacantes prendieron fuego a la leñera, el molino y el museo de la familia, los que resultaron completamente destruidos, al igual que los vehículos de los ocupantes de la casa: una camioneta propiedad del padre y un station wagon, del hijo.

En paralelo, otra facción ingresó a una vivienda contigua y redujo violentamente a Carlos Grollmus (de 79 años), a quien usaron de escudo para protegerse de los disparos que provenían del inmueble principal.

Luego, agredieron al adulto mayor con golpes de pies y puños y, uno de los imputados, le disparó con una escopeta, a corta distancia, en la pierna izquierda, herida que puso en riesgo su vida y que obligó a la amputación de la extremidad.

Asimismo, durante el ataque, los imputados redujeron a la víctima Ramón Cid (de 75 años), quien se encontraba en las cercanías, en el interior de un automóvil, esperando a un hijo.

En el momento que lo sacaron del vehículo y arrojaron al suelo, el hijo de la víctima, Christian Cid, intervino, pero uno de los agresores le disparó con una escopeta de 12 milímetros en el rostro, provocándole un trauma ocular y pérdida de la visión del ojo derecho, entre otras lesiones por impacto de perdigones.

Al tomar conocimiento de los hechos, Carabineros de la Tenencia de Contulmo se desplazaron hacía el sitio a bordo de una camioneta y un vehículo blindado, pero debieron continuar a pie por los cortes en la ruta que hicieron previamente los imputados.

Al llegar al lugar, hicieron uso de sus armas de fuego institucionales, por lo que los atacantes escaparon en las camionetas en que se desplazaban.

