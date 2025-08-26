Detienen a una pareja luego de chocar contra un árbol tras eludir control policial en Paillaco: lanzaron un bolso con droga

La Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos dispuso que pasen a control de detención una mujer de 23 años y un hombre de 24, quienes fueron detenidos tras eludir un control policial durante la madrugada de este martes en la ruta T-677, en la comuna de Paillaco.

El procedimiento comenzó alrededor de las 01:00 horas cuando Carabineros intentó fiscalizar el vehículo en que se trasladaban los imputados, quienes huyeron iniciándose una persecución. En su escape, lanzaron un bolso con droga y finalmente perdieron el control del automóvil, colisionando contra un árbol.

Las pericias realizadas por el OS7 de Carabineros permitieron establecer que el bolso contenía cinco bolsas con cannabis que arrojaron un peso bruto de 4 kilos y 89 gramos. Además, se incautaron tres bolsas con ketamina (2,5 gramos) y otra con una sustancia aún no determinada. Además, en su poder portaban un bolso con 1.545.000 pesos en efectivo.

Tras la detención, ambos imputados fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Los Ríos para enfrentar la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Paillaco.

