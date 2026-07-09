Detienen a un sujeto por homicidio frustrado contra guardia de un local comercial en Concepción

Detectives de la Brigada de Homicidios Concepción de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un hombre de 25 años por su responsabilidad en un homicidio frustrado con arma de fuego ocurrido el pasado 27 de junio al interior de un local comercial del centro de la ciudad.

La investigación permitió establecer que el imputado habría sido sorprendido por un guardia de seguridad mientras sustraía especies desde una tienda comercial. En ese contexto, extrajo un revólver y efectuó un disparo a corta distancia en contra del trabajador, quien resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica oportuna.

Gracias a un trabajo investigativo especializado, que incluyó el análisis de evidencias y la recopilación de testimonios, los detectives lograron identificar al presunto autor y gestionar la respectiva orden de detención.

Durante el procedimiento de captura, además, fue incautado un revólver y munición, elementos que serán sometidos a peritajes para establecer su funcionamiento y eventual vinculación con el delito investigado.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Concepción para su correspondiente control de detención, mientras continúan las diligencias investigativas.

(Imagen: PDI)

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