Detienen a tres personas por tráfico de drogas e ingreso de elementos prohibidos a la cárcel de Valdivia

Tres personas de nacionalidad chilena fueron detenidas por su participación en delitos de tráfico de drogas en pequeñas cantidades e ingreso de elementos prohibidos al Centro Penitenciario Llancahue.

En el marco de una investigación desarrollada por Carabineros del OS7 Valdivia, en conjunto con personal de Gendarmería, se estableció la participación de un trabajador del recinto penitenciario, quien se desempeñaba como monitor de educación física.

El sujeto aprovechando las facilidades asociadas a sus funciones e ingreso al establecimiento, ocultaba entre sus artículos deportivos diversas especies prohibidas y sustancias ilícitas para posteriormente ingresarlas al centro penitenciario.

Ante esta situación, se dio cumplimiento a órdenes de entrada y registro en el Centro Penitenciario Llancahue y en un inmueble del sector Altos de Mahuiza, logrando la detención de tres adultos, todos de nacionalidad chilena y sin antecedentes penales.

Durante las diligencias, se incautaron 140 dosis de marihuana elaborada, 50 mil pesos en dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares y diversas especies asociadas al delito investigado.

Por instrucción del Ministerio Público, dos de los detenidos quedaron apercibidos, mientras que un tercer imputado será puesto a disposición del tribunal para su control de detención durante la jornada de este viernes.

PURANOTICIA