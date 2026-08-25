Detienen a segundo presunto autor de ataque armado que dejó grave a carabinero en Antofagasta

El jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, confirmó este martes la detención de un ciudadano chileno de 40 años, como segundo implicado en el homicidio frustrado contra un uniformado.

"Desde el primer momento fuimos muy claros y dijimos que íbamos a trabajar hasta detener a quienes participaron en este grave ataque contra uno de nuestros Carabineros. Hoy podemos informar que fue detenido el segundo sujeto que era intensamente buscado por su presunta participación directa en los disparos", señaló Montre.

La investigación es desarrollada por Carabineros del OS9, SEBV, OS7, SIP y Labocar, en coordinación con el Ministerio Público.

El hecho ocurrió el 12 de agosto en calle Manutara, sector centro norte de Antofagasta, mientras el carabinero de la SIP realizaba diligencias relacionadas con una investigación por microtráfico. En esas circunstancias, dos sujetos le habrían disparado, dejándolo gravemente herido.

El funcionario fue trasladado por sus propios compañeros al Hospital Regional, donde ingresó con riesgo vital. Tras ser intervenido y evolucionar favorablemente, fue derivado al Hospital de Carabineros, donde actualmente continúa su recuperación.

La semana pasada ya había sido detenido el primer presunto autor material del ataque, además de tres personas por su eventual participación como encubridores, quienes se encuentran en prisión preventiva.

La vocera de la Fiscalía Regional de Antofagasta, Tamara Farren, señaló que la investigación se desarrolla por homicidio frustrado y valoró el trabajo conjunto con Carabineros y la colaboración de la comunidad.

"Desde el primer momento en que ocurrieron los hechos se ha desarrollado una investigación exhaustiva junto a Carabineros. La semana pasada tuvimos al primer presunto autor material y tres encubridores, y nos faltaba este segundo presunto autor material, quien hoy se encuentra detenido", detalló.

Añadió que se trata de un hecho particularmente grave, ya que además de afectar la vida, "aquí se afecta al Estado de Derecho", considerando que Carabineros cumple una función pública vinculada al cumplimiento de la ley y la seguridad de la ciudadanía.

El seremi de Seguridad Pública de la región de Antofagasta, Juan Fernández Valenzuela, destacó el trabajo coordinado entre las distintas especialidades de Carabineros y el Ministerio Público.

"Eso es lo que tenemos que hacer para poder combatir la delincuencia, trabajar de forma integral, y estos son los resultados que tenemos hoy día", señaló.

Agregó que "como se dijo desde un principio, hay que devolverle el respeto a Carabineros, que se había perdido, y eso es lo que se está logrando ahora ante la ciudadanía y, sobre todo, también desde el ámbito legal".

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic Burgos, destacó que "este trabajo en equipo lo vamos a mantener y fortalecer, porque queremos que se traduzca en mayor seguridad para nuestros vecinos".

“Este es un día que debe alegrar a todo Antofagasta. Vamos a buscar aumentar la cantidad de cámaras que tiene la Municipalidad para que esto se vaya traduciendo sistemáticamente en mayor seguridad y mejor calidad de vida para nuestros vecinos", complementó.

El detenido será presentado este miércoles ante el tribunal para su audiencia de control de detención.

(Imagen: Carabineros)

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