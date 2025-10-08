Detienen a otro implicado en el ataque incendiario contra el molino Grollmus en Contulmo

Sebastián Reyes Paineo, implicado en el atentado al molino Grollmus, comuna de Contulmo, fue detenido la mañana de este miércoles por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

El sujeto estaría implicado en el ataque incendiario ocurrido en agosto de 2022, que destruyó el mencionado molino, patrimonio con más de 100 años de antigüedad.

En ese entonces, el atentado fue adjudicado a la Resistencia Mapuche Lafkenche, organismo del cual formaría parte Reyes Paineo.

La detención ocurrió luego de que las autoridades, lideradas por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI con apoyo de Infantes de Marina, ingresaran al sector rural de Tranguilvoro, ubicado en Cañete.

El aprehendido fue llevado al Hospital de Cañete para constatar lesiones y luego puesto a disposición del Juzgado de Garantía.

Con lo anterior, Reyes Paineo se transformó en el vigésimo detenido en el marco de esta investigación.

El delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro, sostuvo que “nuevamente hemos tenido un éxito, siendo detenido una de las personas involucradas en el grave atentado al Molino Grollmus en la comuna de Contulmo”.

“Todos aquellos que han estado involucrados en hechos de violencia en la provincia de Arauco van a ser detenidos y encarcelados. Hoy estamos demostrando que estamos cumpliendo entre todos”, finalizó.

PURANOTICIA