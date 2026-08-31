Detienen a madre e hijo por venta de drogas durante encuentros deportivos en estadio de Iquique

Carabineros del OS7 de Iquique detuvieron a un sujeto de 21 años y su madre por la venta de drogas durante encuentros deportivos en el estadio de la capital del Tarapacá.

El imputado además mantenía vigente una prohibición de ingreso al estadio, tras ser sorprendido cuando intentaba acceder al recinto deportivo utilizando la cédula de identidad de otra persona.

La indagatoria por tráfico culminó con una orden judicial de entrada y registro al domicilio de los investigados, ubicado frente a playa Cavancha.

En el lugar se incautaron 20 envoltorios contenedores de ketamina listos para su distribución, dosis de una sustancia pendiente de determinar, $141.000 de pesos en dinero efectivo, además de elementos asociados a la elaboración dosificación de sustancias.

Los imputados quedaron a disposición de la fiscalía local para su control de detención y formalización en dl Juzgado de Garantía de Iquique.

(Imagen: Carabineros)

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