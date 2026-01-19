Detienen a hombre que intentaba iniciar un incendio en el sector Cancha El Cura en Penco

Una rápida acción policial permitió la detención de un individuo durante la noche de este lunes en la comuna de Penco, luego de ser sorprendido presuntamente iniciando un foco de incendio en el sector Cancha El Cura.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el sujeto habría intentado provocar el fuego en el lugar, situación que fue advertida oportunamente por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades. En el procedimiento también participaron voluntarios de Bomberos, lo que permitió controlar el hecho de manera preventiva.

Tras el operativo, el individuo fue trasladado por personal policial hasta la Tercera Comisaría de Penco, donde permanece detenido mientras se realizan las diligencias correspondientes.

El caso será puesto en conocimiento del Ministerio Público para determinar su eventual responsabilidad en el hecho.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA