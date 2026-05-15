Detienen a dos ciudadanos colombianos e incautan 201 kilos de marihuana en Calama

Una investigación de la Fiscalía de Calama y el OS7 de Carabineros de El Loa concluyó en la detención de dos ciudadanos colombianos y la incautación de 201 kilos de marihuana, que los imputados intentaban comercializar en la capital loína.

Ambos apresados fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas y quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, con un plazo de investigación de 80 días.

Las pesquisas comenzaron al ser detectado por medio de vigilancia virtual que desconocidos ofrecían sustancias ilícitas en una plataforma de redes sociales.

El miércoles 13, Carabineros concretó la detención de ambos imputados en Calama, e incautaron un kilo de marihuana que trasladaban en el asiento trasero de un auto.

Luego se supo que los dos imputados mantenían un segundo vehículo estacionado con una carga de 200 kilos de marihuana divididos en ocho sacos.

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que este caso es una demostración de que el estándar con el que se está trabajando permite realizar un combate integral y eficiente contra el crimen organizado.

“Estamos atacando la frontera, las rutas, los acopios en el altiplano y el narcotráfico que se produce en propias ciudades. Lo hacemos hasta contra maneras tan sofisticadas como el espacio virtual. Eso sólo se logra con una doctrina madura de trabajo con las policías”, dijo el persecutor.

Este año en la región de Antofagasta han sido incautadas 33,6 toneladas incautadas, 208% más que a igual fecha de 2025. Y desde octubre de 2023 son 99,2 toneladas.

El jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, añadió que el procedimiento realizado en Calama “es una señal clara y contundente para las organizaciones criminales, en el sentido de que estamos desplegando todas nuestras capacidades investigativas y operativas para impedir que el crimen organizado extienda sus redes en el país”.

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