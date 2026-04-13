Detienen a dos bolivianos sorprendidos rellenando zanjas del Plan Escudo Fronterizo en Colchane

Mediante el uso de una retroexcavadora, un par de individuos de nacionalidad boliviana fue sorprendido rellenando las fosas correspondientes al Plan Escudo Fronterizo. El hecho ocurrió en la comuna de Colchane, ubicada en la Región de Tarapacá, lugar donde ambos sujetos resultaron aprehendidos por las autoridades, quienes actualmente indagan la procedencia de la maquinaria pesada empleada en el ilícito.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la institución policial de la Región de Tarapacá comunicó los detalles del operativo: "Carabineros de la Sección O.S.7 Iquique en la comuna de Colchane logra la detención de dos personas Bolivianas por Contrabando de Vehículo quienes utilizaban una maquinaria para cubrir las zanjas y habilitar pasos en la frontera de nuestro país".

La acción policial se desencadenó a raíz de un aviso que alertaba sobre la presencia de personas no identificadas en la zona limítrofe. Según la información recibida por la policía, estos individuos se encontraban despejando obstáculos naturales y tapando las excavaciones, con el claro propósito de abrir rutas no autorizadas destinadas al tránsito de vehículos.

Efectivos del OS7 se trasladaron rápidamente al sector denunciado. Al advertir la llegada de los agentes policiales, los sospechosos intentaron darse a la fuga, siendo finalmente reducidos y capturados. Entre los detenidos se encuentra un sujeto de 43 años que ya mantenía antecedentes penales por contrabando, mientras que su acompañante, de 31 años, no registraba historial delictivo previo.

Como resultado de este despliegue en la frontera, las fuerzas de orden no solo confiscaron la retroexcavadora que los extranjeros operaban para tapar las zanjas, sino que también lograron requisar un teléfono celular.

PURANOTICIA