Detenido por crimen de querida comerciante de San Antonio asegura su inocencia: “Me río porque no lo hice”

Un trágico crimen quedó al descubierto el pasado jueves 22 de febrero en la comuna de San Antonio en la región de Valparaíso, al ser encontrada fallecida en su hogar una querida comerciante de la zona, identificada como Margarita Farías.

A raíz de lo anterior, un hombre y una mujer de nacionalidad venezolana son apunados por el fatal hecho, ya que la adulta mayor de 68 años los había hospedado en su propia casa días antes de la tragedia.

Días después, ambos imputados por la muerte de la mujer fueron detenidos en la ciudad de Tacna, Perú, al huir del país, donde medios de comunicación de la localidad vecina lograron conversar con los acusados mientras eran trasladados por la Policía Nacional, momento en el que no mostraron arrepentimiento alguno.

De acuerdo al registro compartido por Radio Uno, la mujer decidió guardar silencio mientras era trasladada al penal, mientras que su pareja sonrió a la cámara.

“Yo no lo hice, por eso me río, porque me tomas tantas fotos, yo no lo hice”, aseguró el ciudadano venezolano apuntado por el crimen de la empresaria sanantonina, mientras esperarán bajo prisión preventiva su extradición al país.

(Imagen: @radiouno_pe)

PURANOTICIA