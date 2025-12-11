Detectan millonario contrabando de dinero en vehículo que ingresaba por Ollagüe

La aplicación de perfiles de riesgo y las técnicas de observación desplegadas por los fiscalizadores de la Aduana Regional de Antofagasta, permitieron descubrir un millonario contrabando de dinero en el paso fronterizo Ollagüe.

En el límite de la región de Antofagasta con Bolivia, el equipo de la Unidad de Drogas de Aduanas revisó un automóvil. Utilizando un equipo de rayos X portátil los expertos identificaron anomalías en la estructura del vehículo que ingresaba a Chile.

Al examinar con más detalle las zonas sospechosas, descubrieron una serie de paquetes rectangulares de color negro escondidos dentro de la carrocería y en un neumático.

Estos bultos ocultaban un millonario contrabando: 175.000 dólares en efectivo en billetes de US$ 100. Además, transportaba otros 500 dólares adicionales en billetes de pesos chilenos y bolivianos.

“En el marco del combate al crimen organizado, una de las áreas de fiscalización está enfocada en evitar el lavado de activos y dinero. Por eso es muy importante la manera en que Aduanas logra perfilar los riesgos asociados a los flujos fronterizos de todo tipo, porque de esa forma se pueden detectar este tipo de contrabandos”, resaltó el director de la Aduana Regional de Antofagasta, Francisco Romero Papasideris.

La Ley N.º 21.632 tipifica como delito de contrabando de dinero, cuando las personas tratan de ingresar o sacar del país sin declarar más de 10 mil dólares en efectivo, su equivalente en otras monedas o instrumentos negociables.

Ante este tipo de detecciones, el total del dinero es incautado o retenido por Aduanas y el procedimiento es informado a la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para seguir con las investigaciones que correspondan. En este caso, el dinero y el sospechoso fueron entregados a la Policía de Investigaciones (PDI).

