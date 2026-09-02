Detectan más de 30 kilos de cocaína ocultos en un vehículo en el Complejo Fronterizo Chacalluta

Imágenes obtenidas mediante el camión escáner permitieron a funcionarios de la Dirección Regional de la Aduana de Arica detectar un vehículo que transportaba 30 paquetes ocultos en su estructura, con un total de 30 kilos 970 gramos de clorhidrato de cocaína.

El procedimiento se registró en la pista de revisión de vehículos del Complejo Fronterizo Chacalluta, cuando funcionarios de la Unidad de Fiscalización de Drogas seleccionaron para revisión un automóvil de patente peruana.

El vehículo fue sometido a inspección mediante el camión escáner, operado por funcionarios de la Unidad de Tecnologías No Invasivas. Durante el análisis de las imágenes, los operadores advirtieron anomalías en la estructura del automóvil, específicamente en el sector de los zócalos, que no resultaban compatibles con las características normales del vehículo.

Este primer indicio permitió orientar la fiscalización y realizar una revisión física más exhaustiva. Al inspeccionar la estructura, los funcionarios encontraron 30 paquetes rectangulares envueltos en cinta de color verde y amarillo, ocultos en los zócalos del automóvil.

Las pruebas de campo realizadas posteriormente mediante un equipo detector de drogas dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína. La sustancia fue incautada y los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, conforme al procedimiento establecido.

El procedimiento se suma a otros resultados obtenidos durante julio en el Complejo Fronterizo Chacalluta, donde el uso de herramientas tecnológicas y la aplicación de perfiles de riesgo permitieron detectar importantes cantidades de sustancias ilícitas y mercancías no declaradas.

Uno de los procedimientos más relevantes de ese mes se produjo cuando funcionarios detectaron imágenes anómalas en otro vehículo de patente peruana. La posterior inspección física, realizada junto a la Unidad de Drogas, permitió encontrar 32 paquetes ocultos en el tablero y las puertas, con un peso total de 33.200 gramos brutos de clorhidrato de cocaína.

En otro hallazgo, la aplicación de perfiles de riesgo permitió seleccionar a dos pasajeras para una revisión, la que confirmó la presencia de paquetes adosados a sus cuerpos. Tras ser analizados mediante equipos especializados, dieron resultado positivo para ketamina, con un peso total de 3.660 gramos brutos.

PURANOTICIA