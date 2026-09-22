Hombre muere tras ser baleado mientras viajaba como pasajero en un taxi en Pudahuel

La Fiscalía ECOH y Carabineros investigan el homicidio de O.J.H.R., 41 años, chileno, con antecedentes penales, quien fue atacado a balazos mientras se encontraba como pasajero en un taxi en la comuna de Pudahuel.

Según el reporte policial, los hechos se iniciaron en un sitio eriazo cercano a calle Alejandro Drip, donde desconocidos dispararon en reiteradas oportunidades contra la víctima desde otro vehículo y se dieron a la fuga.

El taxi alcanzó a llegar hasta un bencinera de avenida Lo Boza, en Renca, con el fin de pedir ayuda. Posteriormente, se constató el fallecimiento de la víctima en el Hospital Félix Bulnes por un impacto de proyectil en el tórax.

El fiscal ECOH Marcelo Leiva confirmó que "la víctima se encontraba como pasajero, siendo transportado por este vehículo de alquiler y en esa circunstancia es abordado por otro vehículo y fallece producto de un impacto balístico en el tórax".

Por el momento se desconocen los motivos del ataque.

Cabe hacer presente que la Fiscalía ECOH y el OS9 de Carabineros realizaron diligencias en el lugar del ataque, en la bencinera -donde se supone que escapó una mujer que acompañaba a la víctima- y también el el hospital donde se verificó la muerte.

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