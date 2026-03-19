Detectan cerca de 10 kilos de cocaína en equipaje de pasajeros durante fiscalización en aeropuerto de Iquique

Personal del Servicio Nacional de Aduanas detectó cerca de 10 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en equipajes de pasajeros durante un procedimiento de fiscalización realizado en el aeropuerto Internacional Diego Aracena de Iquique, en la región de Tarapacá.

El hallazgo se produjo mientras funcionarios de esa repartición realizaba labores de revisión y control propias de su especialidad en el terminal aéreo, instancia en la que se advirtió la presencia de una sustancia sospechosa en equipajes pertenecientes a pasajeros que transitaban por el recinto.

Ante esta situación se activó el protocolo con la denuncia correspondiente. Tanto la sustancia sospechosa como los viajeros se pusieron a disposición de Carabineros de la sección OS 7, quienes confirmaron que los pasajeros portaban, en total, 9 kilos 984 gramos de clorhidrato de cocaína.

El director regional de la Aduana de Iquique, Ricardo Aceituno, destacó el resultado del procedimiento y el trabajo coordinado entre instituciones. “Nuestros equipos realizan fiscalizaciones permanentes en distintos puntos de control, incluyendo el aeropuerto, utilizando diversas técnicas de revisión que permiten detectar este tipo de ilícitos. Este procedimiento demuestra la importancia del trabajo conjunto con Carabineros para enfrentar el tráfico de drogas y evitar que estas sustancias circulen por el país”.

Tras la confirmación de la sustancia ilícita, se procedió a la detención de cuatro personas, de 35, 29, 28 y 26 años, quienes fueron puestas a disposición de la justicia por el delito de tráfico de drogas y pasaron a control de detención.

Desde el Servicio Nacional de Aduanas destacaron que los controles permanentes que se realizan en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos permiten detectar distintos tipos de ilícitos asociados al contrabando y al tráfico de drogas, contribuyendo a la seguridad del país y al combate contra el crimen organizado.

(Imagen: Aduanas)

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