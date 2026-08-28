Detectan 135 celulares, 5 tablets y un clonador ocultos al interior de buses argentinos en el paso Liucura en La Araucanía

Una fiscalización conjunta del Servicio Nacional de Aduanas y Carabineros de Chile permitió detectar 135 teléfonos celulares, 5 tablets y un clonador portátil ocultos en buses en el Paso Fronterizo Liucura, en la región de La Araucanía.

El Director Regional de Aduanas de La Araucanía, Danilo Gajardo, destacó el trabajo coordinado desarrollado en el procedimiento y la importancia de la colaboración entre las instituciones que cumplen funciones de control y seguridad en los pasos fronterizos.

“Este procedimiento demuestra la relevancia de la coordinación permanente entre Aduanas y Carabineros. Nuestro trabajo permite fortalecer los controles y detectar mercancías que intentan ser trasladadas de manera irregular a través de pasos habilitados. Frente a las nuevas modalidades que utilizan quienes participan de actividades delictivas, es fundamental que las instituciones compartamos capacidades y actuemos de manera coordinada”, señaló.

El procedimiento se desarrolló cuando dos buses argentinos que regresaban desde Santiago se presentaron en el control fronterizo. Durante las entrevistas y la revisión de los pasajeros y vehículos, realizada conjuntamente por funcionarios de Aduanas y Carabineros, se detectaron especies que no habían sido declaradas ante Aduanas ni presentadas al momento de iniciar la inspección.

En uno de los buses fueron encontrados 45 teléfonos celulares, ocultos en el equipaje de pasajeros y adosados a sus vestimentas. En el segundo vehículo se detectaron 90 teléfonos celulares, 5 tablets y un clonador portátil, especies que se encontraban ocultas en equipajes y debajo de los asientos.

Uno de los elementos relevantes del procedimiento fue la verificación de que las cinco tablets mantenían encargo por robo, de acuerdo a la Fiscalía Local de Rancagua.

Así lo explicó el Teniente Patricio Monsalve, Jefe de la Tenencia de Carabineros de Liucura: “Durante el desarrollo del operativo, se encontraron 135 teléfonos celulares de los cuales no se pudo acreditar su procedencia, ni tampoco presentaron boletas de respaldo. Así hubo también cinco tablets con una funda particular, las cuales, realizadas las consultas por parte del personal policial, se estableció que habían sido sustraídas desde un colegio de la región del Libertador Bernardo O’Higgins. Con estos antecedentes, personal policial tomó contacto con el Ministerio Público quien dispuso que tres detenidos, dos mujeres de nacionalidad argentina y un hombre de nacionalidad peruana, pasaran a control de detención. Los tres detenidos quedaron en territorio nacional con la medida cautelar de arraigo nacional.

En total, las especies incautadas fueron avaluadas en US$115.586,14, equivalentes a $108.138.925. Entre las marcas encontradas figuran Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, Redmi, Oppo, Nubia y ZTE.

Por instrucciones de la Fiscalía, las mercancías y las personas involucradas fueron entregadas a Carabineros de Chile, específicamente al OS9, para continuar con las diligencias investigativas.

(Imagen: Aduanas)

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