Despliegue de la PDI, Carabineros y el Ejército permite la incautación de una plantación de cannabis sativa en Ercilla

En el contexto de una investigación por el delito de robo de vehículos, se desplegó un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de la Prefectura COP Araucanía y el Ejército, localizando y decomisando una plantación de cannabis sativa en la zona rural de Ercilla.

Lo anterior, en el marco de una indagatoria encabezada por la fiscalía local de Collipulli. El trabajo interagencial, coordinado en beneficio de la seguridad de la ciudadanía, permitió el éxito de la operación desplegada en el sector de Pidima y que contempló un gran contingente con vehículos blindados de las tres instituciones y el resguardo aéreo del dron UAV de la Zona COP e Intervención Sur de Carabineros.

El subprefecto Cristian Gedda, jefe de la Biro de Angol, precisó que gracias a los antecedentes reunidos entre la PDI y Carabineros, “se efectuó una denuncia al Ministerio Público logrando obtener a través de diferentes técnicas investigativas, la ubicación de invernaderos en el sector, por lo que se solicitó una orden judicial al Juzgado de Garantía de Collipulli, la cual se ejecutó hoy en coordinación con COP y Ejército, logrando la incautación de 360 plantas y un vehículo que mantenía encargo por robo de 2024”.

Por su parte, el coronel Jean Paul Aravena, prefecto de la Prefectura COP Araucanía, señaló que el resultado es fruto del trabajo entre Carabineros, PDI y Ejército: “Logramos dar la cobertura y seguridad adecuada para que el personal de la PDI desarrolle el trabajo de detección e incautación de plantas de marihuana”.

“Esto se logra a través de una serie de recursos como aeronaves no tripuladas de observación y televigilancia, además de dispositivos terrestres, lo cual llevó al despliegue de más de 14 vehículos de distinto tipo blindados para llevar a cabo esta diligencia con éxito”, enfatizó.

“Esto demuestra el trabajo en conjunto, que realizamos como institución en una zona compleja como es Malleco y entender que, si no fuera por el apoyo logístico de Carabineros de Chile y de Ejército, estas operaciones no pudieran ser operativizadas”, finalizó el subprefecto Gedda de la PDI.

Los hechos fueron informados al Ministerio Público para continuar con las diligencias, en tanto, las plantas de cannabis sativa serán remitidas al Servicio de Salud Araucanía Norte para su destrucción.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA