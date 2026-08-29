Desbaratan casino clandestino y punto de venta de drogas en Tierra Amarilla

La Fiscalía de Atacama y la PDI descubrieron un casino clandestino que funcionaba junto a un punto de venta de droga en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama. Cinco personas fueron detenidas en el operativo.

La labor del grupo MT-0 permitió la incautación de 1.505 dosis de cocaína base y clorhidrato de cocaína, un arma de fogueo adaptada para disparo y más de dos millones de pesos en efectivo.

Además, en el domicilio del principal imputado se constató la presencia de 13 máquinas de azar, estableciendo el funcionamiento ilegal de un casino, por lo que se procedió a la incautación de las especies.

Los cinco detenidos corresponden a cuatro ciudadanos chilenos, todos de ellos mayores de edad, entre ellos una mujer, y además un ciudadano colombiano en situación migratoria irregular.

Las diligencias investigativas de esta causa fueron ordenadas por los fiscales Sebastián Coya y José Tomás Abarca, quienes participaron de los allanamientos luego de varios meses de indagatoria, todo surgido a partir de la información referida al delito de tráfico de droga.

Respecto de ello, Coya destacó la coordinación las PDI de Atacama y el efectivo trabajo que llevó a la solicitud de las órdenes de entrada y registro a los domicilios de dos pasajes de la comuna de Tierra Amarilla, consiguiendo la detención de los cinco imputados.

PURANOTICIA