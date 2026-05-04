Desarticulan banda que extraía ilegalmente machas en Caldera: Decomisan más de una tonelada de la especie

Un trabajo conjunto entre la Policía de Investigaciones, la Fiscalía de Atacama, Sernapesca y la Armada, permitió desarticular una estructura criminal dedicada a la explotación ilegal de recursos naturales, específicamente machas, logrando la incautación de 1 tonelada 382 kilos de la especie y la detención de nueve personas por infracción a la Ley de Pesca y asociación delictual.

Las indagatorias fueron lideradas por la Unidad SAC ECOH de la Fiscalía de Atacama y la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones. A estas entidades se sumó el despliegue de la Gobernación Marítima de Caldera y la dirección regional de Sernapesca, junto a la Armada.

Junto con el producto marino, las autoridades confiscaron dos automóviles tasados en más de 45 millones de pesos, maquinarias empleadas directamente para perpetrar el ilícito. Asimismo, el operativo arrojó la incautación de 3 millones 480 mil pesos de dinero en efectivo.

En términos económicos, los 1.382 kilos de la especie conocida científicamente como “Mesodesma Donacium” representan ganancias ilícitas estimadas en 7 millones de pesos dentro del mercado negro.

El jefe de la Bidema Copiapó, comisario Cristian Contreras, detalló los alcances de las pesquisas: “Después de más de un año de investigación, informamos a la comunidad la finalización de un procedimiento que da cuenta de la detención de nueve personas por infracción a la Ley de Pesca y asociación delictual”.

Respecto a la dinámica de las capturas, el oficial policial precisó que “este operativo se llevó a cabo en el sector de Bahía Cisne, en horas de la madrugada, donde se detuvo en flagrancia a los imputados que fueron sorprendidos extrayendo ilegalmente desde el sector de Playa Las Salinas el recurso hidrobiológico de machas, incautándose en el lugar 1.382 kilos de este producto”.

Por su parte, Pedro Pablo Orellana, fiscal de la Unidad SAC ECOH de la Fiscalía de Atacama, valoró los meses de diligencias instruidas por el Ministerio Público y materializadas por la Bidema de la PDI. Estas acciones permitieron acreditar tanto la asociación delictual como el delito pesquero de comercialización y extracción de recursos hidrobiológicos vedados.

“Con este trabajo la Fiscalía y la PDI lograron desarticular esta asociación ilícita dedicada a la extracción de este recurso que se encuentra en veda en la región al menos hasta el año 2030. Con ello, se logró la detención de nueve imputados y desarticular económicamente a esta agrupación con la incautación de dos vehículos que eran ocupados para cometer los delitos y altas sumas de dinero”, aseveró el persecutor.

El representante del Ministerio Público añadió que la totalidad de los aprehendidos enfrentaron la respectiva audiencia de formalización de cargos en el Juzgado de Garantía de Copiapó. En dicha instancia judicial, se decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno para todos los involucrados.

Desde la perspectiva administrativa, Guillermo Rivera Sánchez, director regional de Sernapesca, enfatizó la relevancia de la especie protegida, afirmando que “este es un esfuerzo conjunto de fiscalización de un recurso de alta importancia desde el punto de vista económico y de sustentabilidad de la actividad pesquera”.

El directivo profundizó en el origen de las indagatorias: “Esta es una investigación que se inicia en el año 2024 con una presentación que hicimos como servicio de una detección de un incumplimiento de extracción del recurso en el sector, y que gracias a las gestiones de la Fiscalía y la PDI logramos este importante resultado”.

El escenario geográfico del ilícito fue abordado por el capitán de corbeta litoral y capitán de Puerto de Caldera, Camilo Cifuentes García. La autoridad marítima advirtió que “por parte de la Policía Marítima de la región de Atacama, se puede señalar que, estos hechos se han estado desarrollando con fuerza dentro de los tres últimos años en el Área Costera Protegida de Múltiples Usos Isla Grande de Atacama”.

Además, el oficial naval entregó un balance de las acciones de control: “se lleva a cabo una permanente labor preventiva que, en el año 2025, luego de diferentes operativos, logró incautar más de tres toneladas de recurso, los cuales fueron devueltos al mar y durante el año 2026, se totaliza una cantidad de una tonelada y 300 kilos de recurso incautado a la fecha, adicional a lo recién incautado”.

Para concluir, Gabriel Ortega Urra, seremi de Seguridad Pública de Atacama, entregó la visión del Ejecutivo frente a este golpe delictual. “Destacamos el trabajo realizado por el Ministerio Público y la PDI en este importante decomiso, valorando que ambas instituciones integran la Mesa del Crimen Organizado, de modo que como Gobierno del Presidente José Antonio Kast continuaremos con estas mesas de trabajo tan importantes, y así poder descubrir los puntos neurálgicos de dónde circula este crimen”, sentenció la autoridad regional.

(Imagen: @chanarcillo)

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