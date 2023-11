Denuncian que reabrieron sumario por caso de muerte de bebé en hospital de San Antonio tras querella presentada por los padres

El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), denunció un hecho que calificó como “escandaloso” luego de acompañar en la presentación de una querella a los padres de Mía Olivares, lactante que murió esperando una cama crítica en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

De acuerdo al parlamentario, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio (SSVSA) reabrió el sumario administrativo tras la acción judicial de los padres.

Al respecto, Lagomarsino denunció que “el Ministerio (de Salud), a través del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, más que reaccionar entregando la verdad, publicando la auditoría y el sumario administrativo que está entregado desde el 16 de agosto, ha reaccionado, lamentable y erróneamente, reabriendo el sumario administrativo después de tres meses de haberlo tenido congelado y sin haberlo firmado”.

“Esto es escandaloso” expresó el legislador, “y demuestra que aquí el Ministerio de Salud, a través del SSVSA, no está buscando el bienestar y la tranquilidad de estos padres que perdieron a su hija. No, está buscando ocultar responsabilidades, deshacer lo que se ha investigado. Y eso a mí me parece de toda gravedad”.

Consultado sobre si considera que este hecho se podría haber repetido en otros casos de lactantes fallecidos durante la emergencia de enfermedades respiratorias, el parlamentario respondió que “yo diría que los tres casos que conocimos tienen características muy diferentes”.

Según explica, “dos en el Hospital de Quilpué y uno en el caso de San Antonio, que es el que tuvo más connotación. Los tres tienen razones y características diferentes así que lo que sucede en uno no se puede extrapolar a los demás. Sobre todo considerando que en uno de los otros casos se requería un traslado mucho más corto entre el Hospital de Quilpué y el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar”.

Volviendo sobre el caso de Mia Olivares, el diputado señaló que “yo diría que hay cuatro grandes caminos que se están buscando”. En ese sentido indicó “el que está buscando la familia, por un lado, es la arista penal. Han presentado esta querella en horas de esta mañana (martes) y que yo junto a otros diputados la hemos acompañado”.

En segundo lugar, detalló que “está la parte administrativa que, evidentemente, que se revele y termine, finalmente, de publicar las dos auditorías y el resultado del sumario que está listo desde mediados de agosto”.

Y en tercer lugar, señaló que se encuentra “la arista legislativa para avanzar en regulaciones que nos permitan decirle a Chile y a los padres de Mía que estamos haciendo un esfuerzo para que esto no vuelva ocurrir. Razón por la cual presenté un proyecto de ley hace algunos meses que constituye legalmente la Unidad de Gestión Centralizada de Cama. Actualmente solo está constituída administrativamente, y en ese contexto le da atribuciones y obligaciones a los prestadores, tanto público como privados, de informar esto”.

Asimismo, indicó que dicho proyecto “elimina la inhabilidad para prestadores privados de no recibir pacientes con camas críticas en ciertos contextos”.

“Recordemos que también hubo una cama disponible en Clínica Las Condes que no se pudo entregar por una inhabilidad que tenía dicho recinto asistencial privado”, agregó.

En cuarto lugar, el legislador apuntó a “la arista política que, evidentemente, es que se cursen las responsabilidades políticas de este caso. Pensando también que ya un director del Servicio de Salud salió de su cargo, como un subsecretario de Redes Asistenciales, que es el doctor Fernando Araos, a quien también se le pidió la renuncia en su momento”.

“Entonces, en ese contexto, yo creo que de no seguir revelándose y transparentándose la información, claramente hay responsabilidades políticas que se tienen que ejercer”, sostuvo.

Respecto a otras iniciativas que se iniciaron para establecer las responsabilidades administrativas pero que se encuentran sin avances, comentó que “yo diría que más que estén durmiendo, se terminaron y están ocultas. Es decir, aquí el director del SSVSA tuvo tres meses en su escritorio el resultado del sumario administrativo entregado el 16 de agosto, no fue capaz de firmarlo y publicarlo. Y menos, entregárselo a la familia”.

En ese sentido, expresó que “me impresiona que la respuesta ante la querella presentada ante los tribunales de justicia, las entidades que en el estado de derecho tienen la facultad de buscar las responsabilidades penales, la respuesta del SSVSA haya sido reapertura el sumario en la última hora en vez haberlo publicado”.

“Reaperturarlo, insisto, después de tres meses de no haber hecho absolutamente nada con él. Esto es ilógico e impresentable”, declaró.

Por último, se le preguntó si sostenía en su denuncia que el funcionario encargado de la gestión de camas se quedó dormido, afirmando que “efectivamente, dentro de los elementos que corrobora el sumario administrativo es: Uno, que había una cama crítica disponible en el Hospital La Florida, que evidentemente es mucho más próxima a una cama en Arica”.

“Y en segundo lugar, que no se hizo el vínculo entre el establecimiento demandante y el establecimiento oferente producto de que un funcionario se habría quedado dormido en su turno”, finalizó.

