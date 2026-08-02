Senapred amplía Alerta Roja a 11 comunas de Ñuble por crecida del río Itata

El aumento del caudal del río Itata llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a ampliar la cobertura de la Alerta Roja en la Región de Ñuble, medida que ahora rige para 11 comunas debido al riesgo asociado a la crecida del afluente.

La decisión fue adoptada durante la tarde de este domingo, considerando los antecedentes técnicos entregados por la Dirección General de Aguas (DGA), que evidenciaron un incremento del caudal del río.

Las comunas que permanecen bajo Alerta Roja son Yungay, Pemuco, Bulnes, Quillón, Chillán, Ránquil, Portezuelo, Coelemu, Trehuaco, Ninhue y San Nicolás.

A través de un comunicado, Senapred informó que "en consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, la Dirección Regional del SENAPRED modifica la cobertura de la Alerta Roja por crecida".

Junto con esta actualización, el organismo precisó que la Alerta Amarilla vigente en la región fue modificada y ahora se mantiene únicamente para las comunas de Pinto, Coihueco y Chillán Viejo.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del evento y reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia para resguardar su seguridad.

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