Delegada Presidencial confirma reunión con Reinaldo Sánchez tras amenaza de paralización de microbuses en el Gran Valparaíso

La máxima autoridad del Gobierno en la región respondió de esta forma al emplazamiento efectuado por el empresario microbusero, quien aseguró el fin de semana que "a la Delegada Presidencial yo no la conozco, no la he visto nunca y nunca me ha citado".