Dejan libre a sospechoso de femicidio en Concepción: Juzgado de Garantía declaró ilegal la detención

El Juzgado de Garantía de Concepción declaró ilegal la detención de un individuo que fue acusado como el presunto autor de un femicidio ocurrido en esa comuna de la región del Biobío.

Según informó la defensora penal pública, Carla Canales, "el tribunal decretó ilegal la detención, considerando que con los antecedentes que existían hasta hoy, no se permitía vincular directamente a mi representado con el hecho por el cual fue puesto a disposición del tribunal".

La decisión fue tomada "considerando entre otros antecedentes la distancia en la cual él se encontraba al momento en que fue detenido, más de 2 kilómetros del lugar de los hechos".

"En consideración a esa resolución, el Ministerio Público no pudo solicitar la ampliación de la detención por existir una prohibición legal, y decidió, al no contar con antecedentes suficientes, no formalizar investigación", sostuvo la defensora.

Debito a esta situación, se decretó la libertad del hombre de 43 años que había sido apuntado como autor del crimen.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este jueves, cuando la víctima de 39 años, fue encontrada muerta en la población Santa Sabina, en el pasaje Bolivia, esquina Jotabeche.

Tras el hallazgo, personal del SAMU se dirigió al lugar y constató el fallecimiento de la mujer, determinando que se produjo por un impacto balístico.

