Defensas ponen en duda evidencia de la Fiscalía en juicio por triple homicidio de carabineros en Cañete

El juicio oral por el asesinato de tres funcionarios de Carabineros en la comuna de Cañete sigue desarrollándose en el Tribunal Oral en lo Penal de esa ciudad, con el Ministerio Público presentando las pruebas con las que busca lograr una condena contra los cuatro imputados por el crimen.

Mientras la Fiscalía expone testigos, peritajes y documentación, las defensas insisten en que los antecedentes no permiten acreditar la participación de los acusados en los hechos. El proceso judicial, que ya suma ocho jornadas, está programado para extenderse hasta el próximo 27 de marzo, con un total de 50 audiencias.

El Ministerio Público busca establecer la responsabilidad de los hermanos Yefferson, Felipe y Tomás Antihuén, además de Nicolás Rivas Paillao, en los homicidios de los carabineros Carlos Cisterna, Misael Vidal y Sergio Arévalo.

Desde las defensas, la abogada Nelly Díaz reiteró que, a su juicio, la evidencia reunida no es suficiente para vincular a sus representados con los asesinatos. En tanto, el abogado Marco Oñate, defensor de Nicolás Rivas Paillao, cuestionó la solidez de la imputación en su contra, a quien la Fiscalía acusa de haber entregado la escopeta utilizada en el crimen a los hermanos Antihuén.

En la causa también participa como querellante el Ministerio de Seguridad, que junto al Ministerio Público solicita la pena de presidio perpetuo calificado para los acusados. Según la acusación, el ataque habría sido planificado y tendría un carácter simbólico, siendo descrito como un “mensaje de guerra contra el Estado”.

