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Decretan prisión preventiva para sujeto sorprendido portando dos escopetas en la vía pública en Vallenar

Decretan prisión preventiva para sujeto sorprendido portando dos escopetas en la vía pública en Vallenar

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas de este lunes en la intersección de las calles Compañía con Buena Esperanza.

Decretan prisión preventiva para sujeto sorprendido portando dos escopetas en la vía pública en Vallenar
Lunes 9 de noviembre de 2026 18:38
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El Juzgado de Garantía de Vallenar decretó la prisión preventiva para un sujeto que fue detenido tras ser sorprendido en la vía pública portando dos escopetas y municiones.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas de este lunes en la intersección de las calles Compañía con Buena Esperanza.

En ese lugar, el imputado fue sorprendido por funcionarios de Carabineros mientras portaba una escopeta convencional calibre 12, otra de fabricación artesanal con tubos de acero y municiones.

El sujeto se dio a la fuga junto a otros dos sujetos, pero fue detenido en las inmediaciones junto con el armamento y los cartuchos.

La Fiscalía lo formalizó por infracción a la Ley de Control de Armas y Municiones, y el tribunal consideró que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad.

(Imagen referencial)

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