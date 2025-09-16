Decretan prisión preventiva para profesor por abuso sexual contra una estudiante al interior de colegio en Iquique

En la ciudad de Iquique, un profesor quedó en prisión preventiva por abusar sexualmente de una estudiante, delito que fue cometido en el mismo colegio donde impartía clases.

El docente, que se desempeñaba como coordinador deportivo, realizó tocaciones a una estudiante de 16 años. Los hechos ocurrieron la mañana del miércoles 27 de agosto de 2025, cuando el imputado, de iniciales R.P.V.C., chileno de 55 años, se encontraba en su oficina.

Aprovechando su cercanía con la estudiante por motivos deportivos, simuló hacerle masajes para luego realizar tocaciones y acciones de significación sexual. Tras el incidente, la víctima se retiró rápidamente del lugar, pidió ayuda a una inspectora y luego contactó a su madre, quien denunció los hechos oportunamente a Carabineros.

El persecutor José Rivera, de la Fiscalía Local de Iquique, detalló los antecedentes que permitieron al tribunal acoger la medida cautelar más gravosa.

“El día de hoy formalizamos investigación en contra de un profesor que se desempeña en un colegio de la ciudad de Iquique por el delito de abuso sexual de una estudiante”, señaló, precisando que “estos hechos ocurrieron en el mes de agosto de este año”.

El persecutor explicó que la indagatoria se desarrolló en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) de la Policía de Investigaciones “en el cual pudimos recabar abundantes antecedentes que permiten acreditar el hecho”.

Según expuso el fiscal, el episodio reviste particular gravedad debido a que ocurrió al interior del recinto escolar: “Se trata de un hecho que ocurrió dentro del establecimiento, que afectó a un estudiante en una oficina dentro del mismo, y por lo mismo se trata de un hecho bastante grave”, indicó.

“Junto con la Policía de Investigaciones, la Brisexme, hicimos una investigación muy completa, que permitió recabar declaraciones de psicólogos, profesores, testigos, que permiten acreditar que los hechos efectivamente habrían ocurrido de esta forma, motivo por el cual se le formalizó el día de hoy a este profesor”, explicó el fiscal.

Finalmente, Rivera confirmó que el imputado “quedó en prisión preventiva por el tiempo que dure la investigación, habiéndose fijado un plazo de 60 días para el desarrollo de la misma”, finalizó.

