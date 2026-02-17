Decretan prisión preventiva para líder de la WAM acusado de homicidio de comunero en Carahue el 2022

El Juzgado de Garantía de Carahue dejó en prisión preventiva a Sergio Henríquez Valenzuela, líder de la Weichan Auka Mapu (WAM), imputado por el homicidio de un comunero mapuche y porte de armas y municiones, delitos cometidos en mayo de 2022 en esta comuna de La Araucanía.

En la audiencia de formalización, la magistrada Fabiola Cancino Muñoz ordenó el ingreso en prisión del sujeto por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de sociedad además de un peligro de fuga. Además, fijó en 3 meses el plazo de investigación.

Según expuso la Fiscalía, alrededor de las 09:00 horas del 5 de mayo de 2022, la víctima Manuel Huenupil Antileo junto a dos hijos se dirigía en una camioneta al predio “La Suerte” de la Forestal Mininco, ubicado en la comuna de Carahue, para realizar labores de limpieza, junto a otros comuneros. Dicho terreno se encontraba ocupado por integrantes de una comunidad de Tirúa, a la que pertenecía la víctima, y una segunda de Carahue.

Al llegar al lugar, la víctima, sus hijos y los demás acompañantes, en total más de 20 personas, advirtieron la presencia de tres individuos ajenos a las comunidades, quienes estaban realizando trabajos forestales.

Al ser consultados, manifestaron que prestaban servicios para Henríquez Valenzuela y su grupo, identificado como la “waichan”, y a quienes contactaron para que acudieran al sitio.

Posteriormente, ese mismo día, el imputado acudió acompañado de otros imputados al lugar (actualmente en prisión preventiva), portando armas de fuego, para enfrentarse con los integrantes de la comunidad que originalmente ocupaba el predio en disputa.

Cerca del mediodía, cuando la víctima y sus acompañantes permanecían en el cruce “La Suerte”, fueron abordados por los imputados, entre ellos Henríquez Valenzuela, quienes llegaron en distintos vehículos, algunos de ellos con rostro cubierto y armados.

Los imputados comenzaron a increpar a las víctimas, que estaban desarmadas, los intimidaron con disparos al aire. Ante esto, la víctima y sus acompañantes optaron por abandonar el lugar en su camioneta, mientras los imputados disparaban en distintas direcciones, algunos de ellos a corta distancia y apuntando deliberadamente contra los vehículos. Uno de los disparos impactó en la espalda de la víctima, causándole la muerte.

