Decretan prisión preventiva para informático por delitos sexuales contra estudiante de 13 años al interior de liceo en Alto Hospicio

Una investigación dirigida por la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Local de Alto Hospicio, junto a la Policía de Investigaciones, permitió la detención y formalización de un encargado de computación de un liceo que cometió diversos delitos sexuales y violación contra una estudiante de 13 años.

En la audiencia de formalización, el fiscal a cargo de la investigación Cristóbal Platero, informó que durante el año 2024 el imputado G.J.P.M., de nacionalidad chilena, realizó acciones de significación sexual e incluso una violación en contra de una alumna de 13 años de edad, todas ellas perpetradas al interior del establecimiento educacional de Alto Hospicio en el que se desempeñaba como encargado de computación.

La denuncia de la familia de la víctima al enterarse de la cercanía del imputado con la niña, permitió que el Ministerio Público emitiera una orden de investigar e instruyera las primeras diligencias a la Brigada de Delitos Sexuales Iquique de la PDI, las cuales permitieron verificar los hechos mediante declaraciones, recuperación de evidencia por parte de testigos y revisión del teléfono celular del imputado, donde también se constató que el hombre le solicitaba el envío de imágenes de connotación sexual a la víctima.

Todo lo anterior derivó a que el fiscal Platero solicitara una orden de detención en contra del imputado, la cual fue materializada este viernes. “Además de la detención, se realizó un entrada y registro al domicilio del imputado, incautando diversos aparatos electrónicos, los cuales van a ser sometidos a pericias”, agregó el persecutor.

La Fiscalía formalizó al imputado por los delitos de violación, abuso sexual y almacenamiento de material pornográfico infantil, solicitando su prisión preventiva, petición que fue acogida por el tribunal. Se fijó un plazo de investigación de 120 días.

PURANOTICIA