Decretan prisión preventiva para imputado por asesinar a inspectora en instituto de Calama

El Juzgado de Garantía de Calama decretó prisión preventiva para H.C.M.C. acusado del ataque en el instituto Obispo Silva Lezaeta, que terminó con la vida de una inspectora y con cuatro personas más lesionadas.

El brutal ataque con arma blanca se produjo a las 10:30 horas del viernes 27 y la primera víctima fue María Victoria Reyes, de 59 años, quien murió en el patio tras sufrir una estocada en el tórax. Luego, atacó a la inspectora Ayde Moya y a otros tres alumnos de 16 años, dejando heridos de gravedad a uno de ellos al igual que Moya.

El Ministerio Público acusó al joven de 18 años de los delitos de homicidio calificado consumado con modalidad de alevosía y premeditación, de cuatro homicidios calificados frustrados con modalidad de premeditación conocida y con modalidad de alevosía, del delito contra la Ley de Control de Armas, por porte de artículos explosivos y el porte de arma cortante.

Durante la audiencia, el fiscal Eduardo Peña reveló un cuaderno que el sujeto mantenía en su casa, y en el que planificó detalladamente su violento ataque. Entre los aspectos más relevantes expuestos fue que tenía como objetivo a estudiantes de primero básico, argumentando su mayor vulnerabilidad.

El atacante llegó al liceo con dos mochilas en la que portaba una bomba simulada, un machete, dos puñales, un bastón retráctil, líquido acelerante, gas pimienta y otros elementos que están siendo periciados.

Otra prueba de un ataque premeditado son sus mensajes en Instagram con fotos con cuchillos y una serie de animaciones sangrientas. Además, un video que él mismo habría programado en su canal de YouTube, bajo el nombre de “Ataque en el instituto Lazaeta”, fue dado de baja por la plataforma tras aparecer después de los hechos. Incluso reivindicó ataques similares en otros países.

Cabe señalar que el tribunal fijó el plazo de investigación en 180 días, fijando audiencia de control de plazo para el 28 de septiembre de 2026.

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