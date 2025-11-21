Decretan prisión preventiva para colombiano que cometió tres asaltos en una noche en Arica

El Juzgado de Garantía de Arica dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra Jeremmy Vásquez Ortega, de nacionalidad colombiana, quien fue imputado por su participación en tres violentos robos con intimidación, cometidos en una noche contra tres víctimas distintas en la ciudad.

El imputado fue formalizado como autor del delito de robo con violencia e intimidación reiterado.

Según los antecedentes de Fiscalía, el primero de los hechos ocurrió a eso de las 22:40 horas del jueves 13 de noviembre, cuando el sujeto junto a otros individuos se trasladaron en dos motocicletas hasta la caletera de la Avenida Capitán Ávalos.

En ese lugar, el imputado interceptó a una mujer, a quien amenazó con un arma cortopunzante sustrayéndole diversas especies personales, para luego huir en el mismo vehículo.

Tras ello, cerca de las 23:40 horas, los sujetos se trasladaron hasta la calle Francia, donde también abordaron a un transeúnte, a quien intimidaron con un arma de fuego, arrebatándole su teléfono celular, para luego huir del lugar.

Finalmente, cerca de las 23:50 horas y en un sector cercano al lugar del segundo delito, los imputados abordaron a una mujer, a quien también intimidaron con un arma de fuego. Sin embargo, la víctima se opuso a la acción, siendo agredida por Vásquez, quien logró arrebatarle su bolso, huyendo del lugar.

