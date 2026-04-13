Decretan prisión preventiva contra Emanuel Ochoa por el femicidio de su sobrina Francisca Millahual en Temuco

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para Emanuel Osvaldo Ochoa Navia, 24 años, tras ser formalizado por el femicidio de su sobrina Francisca Millahual, cometido el lunes 6 de abril en la capital de La Araucanía.

Además del cargo principal, la Fiscalía le imputó el porte ilegal de arma de fuego, elemento que habría sido utilizado para dar muerte a la víctima, quien tenía 20 años y estudiaba medicina veterinaria al momento de su deceso. Para llevar a cabo las diligencias correspondientes, el tribunal fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.

La aprehensión del tío de la víctima se concretó la tarded el domingo en la comuna de Lanco, región de Los Ríos. El individuo se encontraba asistiendo a un culto evangélico cuando los propios presentes lograron identificarlo, alertando de inmediato a Carabineros. Una vez detenido, el sujeto fue entregado a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Temuco.

Los antecedentes del caso indican que Ochoa Navia fue la última persona en compartir con la joven al interior del domicilio perteneciente a la abuela de Francisca, inmueble ubicado en el sector Amanecer de Temuco. Hasta ese lugar, la estudiante había llegado desde Santiago con el propósito de cuidar la casa.

Fue precisamente la abuela quien, en la mañana del 7 de abril, realizó el macabro hallazgo: encontró el cuerpo de la joven envuelto en sábanas y con signos de violencia, presentando un disparo en la cabeza. Desde ese momento, el sospechoso se mantuvo inubicable, condición que terminó con su detención el domingo en Lanco.

El mismo día en que se descubrió el crimen, el fiscal Patricio Montecinos entregó detalles sobre el estado de la víctima, precisando que el cadáver presentaba "diversas lesiones en su cuerpo y principalmente una en la cabeza. Se pudo encontrar un orificio en el sector del mentón provocado por un impacto balístico sin salida".

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