Decretan internación provisoria para dos adolescentes por violento asalto a adulto mayor en Copiapó: le fracturaron la nariz

El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó la internación provisoria de dos adolescentes por su participación en un violento asalto que afectó a un adulto mayor de 87 años, a quien atacaron en su domicilio y le fracturaron la nariz de un golpe.

Los antecedentes de esta causa los entregó el fiscal de Copiapó, Diego Soto, quien indicó que ambos detenidos tuvieron participación directa en la comisión del grave delito.

"De acuerdo con los antecedentes de la causa, ambos imputados llegaron alrededor de las 07:00 horas a la casa de la víctima, a la que accedieron por un lugar no destinado a ello para luego golpear al dueño de casa de 87 años quien sufrió una lesión grave luego que fuera atendido por una fractura nasal", expuso el fiscal Soto.

Añadió que los menores de edad huyeron con diversas especies, pero fueron identificados por familiares de la víctima quienes con la ayuda de vecinos realizaron una detención ciudadana para posteriormente entregarlos a la Brigada de Robos de la PDI.

Dada la gravedad de los hechos, la Fiscalía formalizó la investigación respecto de ambos adolescentes por su participación consumada en el delito de robo calificado.

Además, ambos imputados mantienen cautelares vigentes por delitos similares, las que debían ser cumplidas en Caldera y que vulneraron al momento de cometer el robo.

El juez determinó el ingreso de los imputados al Centro de Internación Provisoria de Paipote, donde quedaron privados de libertad.

(Imagen: Tierramarillano)

