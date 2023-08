Decretan arresto domiciliario total para imputada por infanticidio en Coquimbo

El Juzgado de Garantía de Coquimbo dejó este lunes 7 de agosto sujeta a la medida cautelar de arresto domiciliario total a S.C.P.R., imputada por el Ministerio Público como autora del delito consumado de infanticidio. Ilícito que fue perpetrado el jueves recién pasado, en el sector de La Cantera.



En la audiencia de formalización, el magistrado Sergio Rojas Bustos dispuso que la medida cautelar comenzara a regir una vez que S.C.P.R. sea dada de alta del Hospital San Pablo de Coquimbo, centro asistencial donde permanece internada, y desestimó la solicitud del Ministerio Público de imponer a la imputada la prisión preventiva. Además, fijó en 180 días el plazo de investigación.



Al resolver la cautelar, el magistrado Rojas Bustos sostuvo que "respecto al peligro para la seguridad de la sociedad, se ha entendido por parte de la doctrina que lo que se busca es evitar un peligro de reiteración delictiva; es decir, que la imputada vuelva a cometer delitos estando en libertad”.



“La Fiscalía ha señalado que las características del hecho, el haber utilizado un arma y haber realizado múltiples lesiones, da cuenta de la peligrosidad de la imputada. Pero lo cierto es que son circunstancias propias del delito de infanticidio y que a juicio de este sentenciador no demuestran un ánimo frío o una especial peligrosidad de la imputada. De hecho, la circunstancia de haber cometido el hecho en el baño del domicilio, con presencia de familiares en el mismo lugar, da cuenta que lo ocurrido no fue algo planeado, sino fue una situación inesperada por parte de la imputada”, agregó.



“Por último, no se puede dejar de señalar que se trata efectivamente de un hecho grave, un hecho que no debió haber ocurrido. Es imposible no conmoverse al escuchar el relato del fiscal. Sin embargo, se debe reiterar que en este caso no se está enjuiciando a la imputada por este hecho, sino que únicamente discutiendo sobre la procedencia de la medida cautelar de prisión preventiva, procedencia que en este caso no se estima por justificada. Por lo anterior, es que se va a rechazar la medida cautelar de prisión preventiva”, razonó el juez.



Según el ente persecutor, alrededor de las 13:50 horas del 3 de agosto de 2023, al interior de un domicilio ubicado en el sector de La Cantera, comuna de Coquimbo, la imputada propinó con un cuchillo numerosas heridas cortopunzantes en la zona posterior del cuerpo de su hija recién nacida, que lesionaron la piel y, luego, ocho heridas cortopenetrantes en la zona anterior del tórax que le causaron a la víctima lesiones vitales y necesariamente mortales, aun con socorro oportuno y eficaces, que le produjeron la muerte en el lugar.

