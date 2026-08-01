Decretan alerta roja en Concepción por riesgo de desborde del río Andalién

Las intensas precipitaciones que afectan a la zona centro-sur del país continúan generando importantes complicaciones en las regiones del Biobío y Ñuble. Durante las últimas horas, las autoridades reforzaron las medidas preventivas ante el aumento del caudal de los ríos, los daños en infraestructura y el pronóstico de nuevas lluvias y fuertes vientos.

En la comuna de Concepción se decretó alerta roja debido al riesgo de desborde del río Andalién, luego de que la Dirección General de Aguas informara que el caudal alcanzó niveles críticos en la estación Expeaje Chaimávida.

Frente a esta situación, se enviaron más de 28 mensajes de evacuación preventiva a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para resguardar a los habitantes del sector Santa Rita. Equipos de Senapred y del municipio permanecen desplegados en terreno, mientras las autoridades solicitaron a la población seguir las instrucciones de evacuación en los sectores de Puente 1 y Chaimávida.

La emergencia también ha dejado importantes daños en la Región de Ñuble. En la comuna de Portezuelo, una remoción en masa destruyó por completo la vivienda de Roxana Cepeda, quien había construido la casa hace tres años tras dejar Santiago y estimó las pérdidas en cerca de 50 millones de pesos.

En la misma comuna, el aumento del caudal del estero Papana provocó el colapso del puente La Trinchera, situación que dejó a 45 personas aisladas y obligó a coordinar labores de asistencia para las familias afectadas.

En materia de ayuda social, el Ministerio de Desarrollo Social informó que ya se aplicaron 536 Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) en la Región de Ñuble. De ellas, 457 hogares presentan algún nivel de afectación, lo que permitió iniciar la entrega de los primeros bonos de recuperación.

Los primeros 170 beneficios fueron destinados a familias con daños de menor gravedad, mientras que otros 214 correspondieron a viviendas con afectación media. Además, el catastro identificó 31 casos de alta afectación y 42 de muy alta afectación.

Las autoridades destacaron el trabajo coordinado entre los municipios y los organismos del Estado para agilizar la entrega de la ayuda a las familias damnificadas.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las condiciones adversas continuarán durante las próximas horas. Para este sábado se esperan vientos de hasta 40 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante el día y hasta 70 km/h durante la noche, además de tormentas eléctricas. Ante este escenario, los organismos de emergencia reiteraron el llamado a mantenerse informados y seguir las recomendaciones preventivas en las regiones del Biobío y Ñuble.

PURANOTICIA