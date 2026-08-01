Aguas del Valle refuerza monitoreo y activa alerta temprana por nuevo sistema frontal en Coquimbo

Aguas del Valle activó la alerta temprana para sus sistemas ante el nuevo sistema frontal que afecta a la Región de Coquimbo desde este viernes.

La compañía informó que se encuentran realizando el monitoreo permanente de las condiciones de las fuentes de abastecimiento y el reforzamiento de sus equipos para responder a eventuales contingencias asociadas a este nuevo evento climático.

"Sabemos lo complejo que fue estar sin servicio y el impacto que esto genera en los hogares durante el evento anterior. Todos estos días el río Elqui ha mantenido niveles de turbiedad superiores a los habituales, pero hemos logrado operar e incluso recargar parte del tranque de respaldo en La Serena, que nos entrega autonomía ante episodios de turbiedad extrema", explicó el gerente regional de la sanitaria, Andrés Nazer.

El ejecutivo agregó que la compañía enfrenta este nuevo frente climático mientras continúa trabajando en la recuperación de infraestructura dañada por el último temporal y el alud que afectó a parte de sus instalaciones productivas.

"Durante estos días hemos trabajado para despejar el barro y los desechos que arrastró el alud hacia nuestras instalaciones, recuperar infraestructura dañada y fortalecer la conexión provisoria de nuestra planta al río. Estas medidas nos han permitido seguir produciendo agua potable y mantener el servicio mientras avanzamos en las reparaciones definitivas", detalló Nazer.

INSTALACIÓN PREVENTIVA DE ESTANQUES

La sanitaria detalló que están instalando preventivamente estanques estacionarios en las comunas de La Serena, Coquimbo, Andacollo y Ovalle, con el objetivo de disponer de una alternativa de abastecimiento para que la comunidad en caso de que las condiciones climáticas hagan necesario su uso.

Asimismo, la compañía reiteró el llamado a hacer un uso correcto de los sistemas de recolección de aguas servidas. "Es fundamental no abrir tapas de cámaras ni conectar ductos de evacuación de aguas lluvias al alcantarillado, ya que estas acciones pueden generar rebases e inconvenientes tanto en la vía pública como al interior de los hogares", indicaron.

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