Aduanas detecta contrabando de US36.300 en bus en paso fronterizo Ollagüe

Un equipo de fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas detectó un contrabando de US36.300 en efectivo durante la revisión de un bus de recorrido internacional en el paso fronterizo Ollagüe, Región de Antofagasta.

Según dio a conocer Aduanas, el procedimiento permitió descubrir el dinero oculto bajo el asiento del conductor del vehículo, que ingresaba a Chile desde Bolivia.

En un primer momento el conductor boliviano, de iniciales R.H.C. indicó que sólo se trataba de una encomienda y que desconocía su contenido específico, pero al seguir con la inspección detallada del bus de pasajeros, los funcionarios de la Aduana detectaron más dólares ocultos.

“El contrabando de dinero en efectivo es uno de los riesgos que tenemos en nuestras fronteras y su detección es muy importante, porque es parte del trabajo que se realiza para enfrentar el crimen organizado y el lavado de activos”, explicó el director regional (s) de la Aduana de Antofagasta, Laureno Soto.

Por instrucción de la Fiscalía Local, el dinero, los antecedentes y medios de prueba fueron entregados a la Policía de Investigaciones (PDI), además de enviar un reporte a la Unidad de Análisis Financiero (UPF).

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