Decomisan más de 400 kilos de marihuana en el sector de Tocorpuri en San Pedro de Atacama

Una nueva incautación de droga en la frontera norte dejó al descubierto el despliegue operativo de Carabineros en zonas de difícil acceso.

En el sector de Tocorpuri, San Pedro de Atacama, se logró decomisar 408,9 kilos de marihuana, equivalentes a más de mil millones de pesos en el mercado ilícito.

El procedimiento se inició cuando personal policial detectó a un grupo de diez personas trasladando sacos por la ruta B-245. Aunque los individuos lograron huir tras varias horas de seguimiento, los funcionarios encontraron 14 sacos con 390 paquetes envueltos en cinta café, abandonados en el lugar.

El jefe de Zona de Carabineros de Antofagasta, general Cristian Montres, destacó el valor comercial del cargamento: “Corresponde a un cargamento altamente atractivo para su comercialización, que al llegar a la región Metropolitana incluso aumenta su valor”.

Desde el Gobierno, el Seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés, atribuyó el resultado al trabajo territorial de las policías, aunque reconoció desafíos persistentes: “La demanda de mayor personal y recursos es permanente, pues las condiciones en la frontera son complejas y exigen reforzar capacidades”.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, subrayó el impacto del operativo y el compromiso institucional, destacando la labor de Carabineros en la frontera, "la cual derriba el mito de que estos sectores están abandonados”.

La autoridad informó que en lo que va del año ya se han decomisado cerca de 11 toneladas de droga en la provincia, superando lo registrado en todo 2024. Además, detalló que el Gobierno ha destinado recursos para fortalecer el control fronterizo: “Se ha equipado a las policías con vehículos y tecnologías especializadas, además de avanzar en nuevos puntos de control y en la implementación de la llamada ‘Muralla Digital’, que permitirá mejorar la fiscalización”.

