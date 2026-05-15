Decomisan 345 kilos de cannabis abandonados en la pampa de San Pedro de Atacama

Un importante hallazgo de droga concretaron detectives de la Fuerza de Tarea de la Policía de Investigaciones (PDI), en la comuna de San Pedro de Atacama.

En esa zona del interior de la región de Antofagasta detectaron y recuperaron un cargamento de cannabis sativa abandonado en una zona de difícil acceso del sector altiplánico.

El procedimiento forma parte de las acciones coordinadas de control de la PDI junto a la Fiscalía Regional de Antofagasta para el combate de delitos transfronterizos, especialmente el tráfico de drogas.

El hallazgo se produjo el martes 12 de mayo, mientras los policías desarrollaban un despliegue operativo estratégico en las inmediaciones del sector Laguna Lejía, como parte de labores permanentes de análisis criminal, control territorial y detección de ilícitos asociados al narcotráfico.

Los detectives divisaron varios bultos abandonados en medio de la pampa, en un terreno escarpado y de complejo acceso, por lo que llegaron al sitio para verificar la situación.

Encontraron 315 paquetes que contenían 345 kilos con 320 gramos de marihuana, que incautaron para luego informar del hecho al Ministerio Público.

El fiscal regional, Juan Castro Bekios, dijo que "este tipo de incautaciones no son fruto del azar, sino que responden a una labor de inteligencia y análisis de datos que permite establecer las posibles rutas y puntos de acopio usados por las organizaciones criminales".

Desde el año pasado, la Fiscalía y la PDI trabajaban en ese sector, que se extiende desde Calama hasta al límite con Bolivia.

Y el jefe de la Región Policial de Antofagasta, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, destacó la relevancia del procedimiento, señalando que "este hallazgo es resultado del trabajo permanente de análisis criminal, despliegue operativo y control estratégico de nuestros detectives en sectores fronterizos y rutas utilizadas por organizaciones criminales para el traslado de sustancias ilícitas".

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