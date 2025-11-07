Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Los Ríos por probables tormentas eléctricas, vientos y nubes tornádicas

La Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Los Ríos por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la zona.

Probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas , con probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos , en litoral, valle y precordillera de la región, durante este sábado 8.

, con probabilidad de , en litoral, valle y precordillera de la región, durante este sábado 8. Probable desarrollo de tormentas eléctricas, con probabilidad de fuertes rachas de vientos locales, en litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera de la región, desde este sábado y hasta el domingo.

En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico, "vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

