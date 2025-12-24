Declaran Alerta Roja para la comuna de San Nicolás en la región de Ñuble por incendio forestal

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Ñuble, declaró Alerta Roja para la comuna de San Nicolás por incendio forestal.

La decisión se tomó en base al informe de alerta técnica emitido por la Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

De acuerdo con la información, el siniestro denominado "San José" se mantiene "en trayecto".

Las llamas han consumido una superficie aproximada de 0,1 hectáreas.

La declaración estará vigente a contar de este miércoles y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Trabajan en el lugar: Cuerpo de bomberos de San Nicolás, 5 brigadas, 2 técnicos y 3 aeronaves de Conaf.

(Imagen: @NoticieroAnimal)

