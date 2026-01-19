Click acá para ir directamente al contenido
Declaran Alerta Roja en tres comunas de La Araucanía por incendios forestales

Angol concentra dos focos de interés y Collipulli, localidad que se ve afectada por el siniestro más intenso con 657 hectáreas consumidas por las llamas.

Lunes 19 de enero de 2026 08:15
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en tres comunas de La Araucanía por incendios forestales que se mantienen activos. La medida permite reforzar recursos y coordinación en la zona.

En Angol, dos focos concentran la atención. El primero, Colonia Manuel Rodríguez 2, ha consumido 0,3 hectáreas y es combatido por Bomberos de Angol, Los Sauces, Nueva Imperial y Ercilla. El segundo, Alboyanco, ya afecta 80 hectáreas y moviliza brigadas y técnicos de Conaf, además de aviones cisterna.

Collipulli enfrenta el incendio más extenso: Santa Cruz – Pan Grande, con 657 hectáreas afectadas. Allí trabajan Bomberos locales, brigadas de Conaf y equipos técnicos apoyados por aeronaves.

En Carahue, el foco Chacay 2 ha consumido 12 hectáreas y mantiene desplegados a Bomberos y brigadas forestales.

Con estos cuatro siniestros activos, Senapred resolvió decretar alerta roja en las tres comunas, reforzando la respuesta frente a la emergencia.

