Declaran Alerta Amarilla para Cholchol por incendio forestal: 2,5 hectáreas han sido consumidas

La Dirección Regional de Senapred Araucanía declaró Alerta Amarilla para la comuna de Cholchol por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el siniestro denominado "Repocura 2" se mantiene en combate.

La emergencia ha consumido una superficie aproximada de 2,5 hectáreas, y no reporta afectaciones a personas ni daños en viviendas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Amarilla para la comuna de Cholchol por incendio forestal, vigente desde este viernes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Senapred indicó que con la declaración de la Alerta Amarilla, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres; para intervenir de acuerdo a la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medioambiente".

