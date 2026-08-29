Declaran Alerta Amarilla en Concepción por aumento del caudal del río Andalién

El aumento registrado durante este sábado en el caudal del río Andalién llevó a los organismos de emergencia a reforzar el monitoreo y las medidas preventivas en la comuna de Concepción, Región del Biobío.

Ante esta situación, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla comunal por crecida, medida que permitirá disponer progresivamente de recursos de acuerdo con la evolución del evento.

La decisión se tomó luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) reportara un incremento en los niveles registrados por la estación fluviométrica del río Andalién, emplazada antes del ex peaje Chaimávida.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el organismo, el caudal alcanzó valores correspondientes al umbral amarillo, condición que implica una mayor atención sobre el comportamiento del curso de agua.

Senapred advirtió que el incremento representa un aumento del riesgo para las personas que se encuentran en sectores próximos al río, razón por la cual se determinó reforzar las acciones preventivas y mantener el seguimiento de la situación.

La declaración fue coordinada con la Delegación Presidencial Regional del Biobío y comenzó a regir durante este sábado. Su vigencia se mantendrá hasta que las condiciones permitan modificar el nivel de alerta.

A partir de esta medida, los organismos que forman parte del sistema de respuesta podrán alistar de forma escalonada los recursos necesarios para actuar frente a eventuales cambios en el comportamiento del río.

El objetivo es contar con capacidad de respuesta ante una posible intensificación de la crecida, evitando que la emergencia aumente en extensión o severidad y reduciendo eventuales impactos sobre las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Las autoridades continuarán monitoreando la evolución del caudal del río Andalién para determinar las medidas que correspondan de acuerdo con las condiciones registradas en la zona.

PURANOTICIA