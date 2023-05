De aliado a ser el más férreo opositor a Jorge Sharp: Daniel Morales renunció al Concejo de Valparaíso para radicarse en Alemania

A través de una carta, que fue leída a sus pares, el edil porteño Daniel Morales Escudero, presentó su renuncia al Concejo Municipal de Valparaíso, explicando que se radicará en Alemania junto a su esposa, de esa nacionalidad, y sus hijos.

Pero antes de pasar a sus palabras, vale recordar que Daniel Morales llegó al Municipio de Valparaíso bajo el alero del Pacto Urbano La Matriz, el mismo que respaldó a su viejo socio Jorge Sharp. De hecho, ambos celebraron sus triunfos electorales acompañados de los entonces diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson.

No obstante, pasaron los meses y los abrazos dieron paso a las problemas y de los problemas se pasó a las traiciones, como cuenta Rocío Venegas, fundadora del Pacto Urbano La Matriz, autora de un libro donde afirma que la administración Sharp no mantuvo el componente ciudadano del proyecto de «Alcaldía Ciudadana», privilegiando a los militantes del entonces Movimiento Autonomista, que posteriormente pasó a llamarse Convergencia Social. Esto, separó definitivamente a los dos antiguos aliados.

SU FAMILIA LEJOS

Pues bien, el arquitecto de profesión relató que en diciembre de 2021, y producto del "deterioro socio-urbano" de la ciudad tras el estallido social y la pandemia del Covid-19, su esposa e hijos se mudaron al país europeo. Esto generó que la ahora ex autoridad porteña viajara periódicamente –y con autorización– para estar con ellos.

Y es que a pesar que participó, por la vía telemática, de las distintas sesiones del Concejo Municipal, Daniel Morales confesó a sus pares que "tras mi último viaje de dos meses, logré constatar que la ausencia de mi entorno familiar está generando una inestabilidad en muchas direcciones, donde la que más se resiente es la imposibilidad de acompañar de forma permanente y continua el crecimiento y desarrollo de mis hijos".

Según dijo, ellos "se ven fuertemente afectados por mis constantes separaciones".

PALABRAS A LA ADMINISTRACIÓN SHARP

También contó que los constantes viajes le han afectado en el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras como Concejal, de las cuales reconoció que "difícilmente puedo sostener", considerando que gran parte del tiempo no está en la comuna.

Es por ello que dijo que "dejo este Concejo con sentimientos que se enfrentan". Es así como, a pesar de ser uno de los ediles que presentó una acusación por notable abandono de deberes contra el alcalde Jorge Sharp, solicitando su remoción del cargo, le agradeció por "adoptar como suyas las iniciativas que apoyé o que lideré desde las organizaciones y movimientos en los cuales participé e incluso fundé".

Es así como enumeró la idea de cambiar un mall por un parque en el sector de Barón; "defender y promover" el borde costero, instando a la empresa portuaria a reformular su proyecto original de expansión portuaria: el Terminal 2; instalar la necesidad de contar con un terminal de cruceros independiente; defender a los pescadores de la caleta Sudamericana; y lograr la permanencia del dique flotante.

También agradeció a la administración Sharp por sumarse a la lucha dada como Colegio de Arquitectos (del cual forma parte) contra la construcción de edificios de altura en los cerros, de lo cual dijo que "en el periodo anterior se inició como una voluntad municipal, a partir de mi intervención en la 11ª Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del día 26 de abril de 2017".

AUTOCRÍTICA

No obstante, el Concejal por siete años expresó que todas estas acciones y visiones urbanas debían venir de la mano de una gran batería de contrapropuestas e instrumentos normativos, "y en ese punto es donde siento que no fuimos capaces de terminar correctamente las acciones iniciadas", recordando de paso que la ciudad no cuenta con un Plan Regulador actualizado, tampoco con un Plan de Gestión Patrimonial, ni con un Plan de Ordenamiento Vial y del Espacio Público. Además, pidió aceptar estos temas como los desafíos a lograr dentro de este periodo.

Cabe recordar que una de sus constantes críticas era que en la administración Sharp no había capacidad de conversar, ante lo cual dijo que "espero de todo corazón que los equipos políticos aquí presentes generen una mayor capacidad de diálogo para sacar adelante la ciudad, de la mano de las otras escalas de Gobierno y espero que los equipos técnicos reciban los apoyos para lograrlo".

Morales también tuvo palabras para los trabajadores y sus electores: "Me despido de los funcionarios municipales, que fui conociendo en estos casi siete años. Además le solicito a quienes votaron por mí que puedan entender lo difícil que ha sido tomar esta decisión", agregó, junto a sostener que "como en toda ciudad puerto, las personas pasan, nos alternamos en los ciclos de esta vertiginosa urbe y a pesar de sus altibajos, ésta siempre renace".

El arquitecto concluyó sus palabras diciendo que "estaré siempre disponible a colaborar y a proponer con los conocimientos que esta misma ciudad me regaló y que han pasado a ser las convicciones que dirigen mi actuar. Sin embargo, la estabilidad y el acompañamiento de mi familia en Alemania, es un motivo de fuerza mayor, el cual no puedo eludir".

"QUE LE VAYA BIEN"

Consultado por Puranoticia.cl, el alcalde Jorge Sharp manifestó escuetamente que "espero que al ex concejal Morales le vaya bien en lo que emprenda, sobre todo en sus desafíos familiares, como él lo dio a conocer en el pleno del Concejo".

