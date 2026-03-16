Dan inicio al Plan Escudo Fronterizo con construcción de zanjas en complejo Chacalluta

El plan fue encargado al Ejército, al mando de la protección de la macrozona norte (regiones), y define cuatro ejes estratégicos para una Política Nacional de fronteras.
En el punto de Observación Fronteriza del complejo fronterizo Chacalluta, en Arica, el Presidente Kast dará inicio al Plan Escudo Fronterizo e inspeccionará los trabajos de movimiento de tierra en la frontera que realiza el Ejército para la construcción de zanjas.
La actividad está fijada para las 15:30 horas y el Mandatario estará acompañado por los ministros de Interior, Claudio Alvarado; de Defensa Nacional, Fernando Barros; de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Obras Públicas, Martín Arrau.
El plan fue encargado al Ejército, al mando de la protección de la macrozona norte (regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta), y define cuatro ejes estratégicos para una Política Nacional de fronteras, con plazos concretos de ejecución:
- Protección fronteriza, orientada a garantizar soberanía efectiva y erradicar pasos no habilitados.
- Integración institucional, que coordinará a los ministerios de Interior, Defensa y Seguridad Pública bajo un mando unificado.
- Modernización tecnológica mediante drones, cámaras térmicas, biometría y barreras físicas.
- Estado de Derecho para la reconducción y rechazo con pleno respeto al marco legal.
El plazo de implementación de este Plan Escudo Fronterizo es de 90 días.
En concreto, la implementación del plan incluye:
- Bloqueo de pasos no habilitados
- Mayor despliegue militar y policial en la frontera: se desplegarán 3.000 efectivos de Fuerzas Armadas y Carabineros, con turnos rotativos y presencia permanente en la frontera norte.
- Construcción de muros o vallas de hasta cinco metros de altura con sensores, cercos electrificados y torres con radares térmicos.
- Zanjas de tres metros de profundidad en zonas de alto ingreso irregular.
- Despliegue de drones autónomos con reconocimiento facial que operarán de forma permanente.
- Las obras priorizarán sectores críticos como Colchane y Chacalluta.
- El gobierno también propondrá una franja de exclusión de 10 kilómetros en la zona limítrofe, donde cualquier persona sin documentación será detenida y expulsada.
- Las expulsiones se ejecutarán mediante vuelos o traslados directos a los países de origen o desde donde ingresaron.
- Para ello, se impulsarán acuerdos internacionales para asegurar la reconducción.
PURANOTICIA