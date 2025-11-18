Cuatro estudiantes de una escuela de Calama resultaron intoxicados por el consumo de ketamina

Cuatro estudiantes de la escuela República de Bolivia D-13 de Calama, en la región de Antofagasta, resultaron intoxicados por el consumo de ketamina al interior del recinto educacional, informaron este martes autoridades locales.

De acuerdo con la información preliminar entregada por Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Lincabur, los afectados corresponden a dos estudiantes de séptimo básico y otros dos de octavo básico, lo que derivó en que los niños recibieran atención médica, luego de presentar signos de descompensación.

Tres de ellos fueron retirados por sus apoderados, mientras el último de los involucrados fue trasladado hasta un recinto asistencial para verificar su condición médica.

En medio del protocolo, también fue requerida la asistencia de Carabineros, quienes hallaron una bolsa con la sustancia ilícita.

Aunque algunos medios indicaban que el incidente ocurrió durante la mañana de este martes, desde el SLEP Licancabur, aclararob que el hecho se registró el jueves 13 de noviembre.

La subdirectora (s) Apoyo Técnico Pedagógico del organismo, Marcela Contreras, señaló que “ante la información y la constatación de lo que estaba ocurriendo, la escuela de inmediato aplicó lo establecido en el reglamento interno de convivencia educativa respecto del protocolo que está establecido para estos casos".

“En primera instancia se llamó a la ambulancia para determinar el grado de complejidad y de riesgo para ellos, y a los apoderados de manera simultánea”, agregó.

Asimismo, se señaló que luego de conocerse la situación, se instruyó una investigación interna, donde participa el equipo de convivencia escolar del SLEP, los que se encuentran acompañando a los apoderados y estudiantes de la comunidad educativa.

Medios locales, como El Referente, indican que los afectados fueron suspendidos mientras dure la indagatoria.

